Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
10 dakika önce
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:43 Kaynak: DHA
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