- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile Çalışma Yemeğine Katıldı
52 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldıTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo
'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık
Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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