Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
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17.04.2020 22:33:32. #1.13#
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