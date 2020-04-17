Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu

Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti

Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı

'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı

Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor

Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı

Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?

Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi