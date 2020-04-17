Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.
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17.04.2020 23:30:36. #1.13#
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