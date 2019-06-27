Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya
'nın Osaka şehrine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye
'nin Tokyo
Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otelde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon Kimono kıyafetleriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi
Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı