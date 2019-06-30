Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türk Japon
Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Nagoya
Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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