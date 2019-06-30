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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Türkiye, Japon, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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