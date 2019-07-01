Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Japon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor? 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:34:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]