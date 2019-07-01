Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japon
İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan
da eşlik etti.
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