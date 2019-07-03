Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:21 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Politika
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