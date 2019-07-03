Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya
'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye
de benzer bir adımı atmalı."
Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü