Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya
'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."
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