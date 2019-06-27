Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Japonya
'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız."
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