Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:38 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı erdoğan, japonya, Güncel
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