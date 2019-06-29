Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı
Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi ve Kaşıkçı'nın gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz