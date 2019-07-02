Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya Devlet Protokol Şefi Büyükelçi Kiminori Iwama, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güler Erpul, Tokyo Büyükelçiliği mensupları ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çin'e gitti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:03 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Japonya, Güncel
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