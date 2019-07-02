Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin
'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo
Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya Devlet Protokol Şefi Büyükelçi Kiminori Iwama, Japonya'nın Ankara
Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
ve eşi İnci Mercan, Dışişleri Bakanlığı Asya
Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güler Erpul, Tokyo Büyükelçiliği mensupları ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Çin'e gitti.
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