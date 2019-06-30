Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz"
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- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:59 Kaynak: AA
- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya
Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya
ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türk Hava Yolları
, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul
seferlerine başlıyor."
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