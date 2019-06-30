Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz"

43 dakika önce

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:59 Kaynak: AA
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