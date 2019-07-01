Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tokyo
'da Japonya
İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi. - TOKYO
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