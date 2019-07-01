Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile Görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile Görüştü

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştüTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile Görüştü
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
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