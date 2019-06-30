Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:14 Kaynak: AA
Nagoya, Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Güncel
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