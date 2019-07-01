Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
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