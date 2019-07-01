Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo
'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberal Demokrat Parti
Sekreteri Toshihiro Nikai tarafından verilen öğle yemeğine katıldı. - TOKYO
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