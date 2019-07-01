- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul ettiTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya
Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo
'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
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