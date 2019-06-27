Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

3 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15'te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15'te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:33 Kaynak: AA
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