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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur."
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