Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur."

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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