Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız....
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabine
revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz."
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