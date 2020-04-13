CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı'na video konferansla katıldı.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı'na video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:23 Kaynak: DHA
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