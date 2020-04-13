Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Kabine toplantısı'na video konferansla katıldı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Kabine
toplantısı'na video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü
'nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:24 Kaynak: DHA
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