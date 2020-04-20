Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde üniversite hastanelerinin önemine işaret ederek, "Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakinen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde üniversite hastanelerinin önemine işaret ederek, "Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakinen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

Bu anlayışla salgın hastalık başladığında çeşitli sebeplerle yurt dışında olan vatandaşların, kurulan hava köprüleriyle Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Erdoğan, "Ülkemize getirdiğimiz her vatandaşımızı sağlık taramasından geçirip, bu amaçla tahsis ettiğimiz yükseköğrenim yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızla THY'nin iş birliğiyle 39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk. Hala 12 bini aşkın vatandaşımızın yurtlarımızdaki karantina süreci devam ediyor. Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı şu anda yine Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız ramazan ayı gelene kadar bu operasyonu tamamlamaktır. Yurtlarımızın bir kısmını evlerine gidemeyen sağlık personeli için bir kısmını da sosyal izolasyon ve gözlem merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis ettik." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itibarıyla ara verildiğini belirterek, hemen ardından da Milli Eğitim-TRT iş birliğiyle 3 televizyon kanalı kurularak uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı.

Öğrencilerin uzaktan eğitimi için kurulan platformu benimsediklerini ve günlük olarak takibini yaptıklarının tespit edildiği bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ortaöğretim ve yükseköğretim sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de canlı ders uygulaması başlattık. Velilerimiz de uzaktan eğitim sürecine dahil edilerek gerekli bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer sınavlarla ilgili düzenlemeler de süratle hayata geçirilmiştir."

İnfaz düzenlemesi

Erdoğan, salgınla mücadeleye de katkıda bulunacak bir başka önemli çalışmanın da Meclis tarafından kabul edilen ve onayının ardından yürürlüğe giren infaz düzenlemesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kanunla şu ana kadar bir kısmı izinli bir kısmı tahliye olmak üzere 90 bine yakın mahkum cezaevlerinden çıkmıştır. veya devam eden işlemlerinin sonuçlanmasıyla çıkacaktır. Böylece hem cezaevlerimizi kapasite itibarıyla rahatlatmış hem de aşırı yoğunluk sebebiyle oluşabilecek salgın tehdidinin önüne geçmiş olduk. Adliyelerde aldığımız önlemlerle insan yoğunluğunu yüzde 95 oranı da azaltarak hukukçularımızı ve vatandaşlarımızı salgından koruduk."

Gençlere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında gençlere çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Evde Kal Türkiye' sloganıyla gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında eğitimler, özellikle de BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hala 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip öz geçmişlerini kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki öz geçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilebilme imkanı kazanacaktır. Böylece gençlerimiz korona günlerini geleceklerine ışık tutacak bir fırsata çevirebilecektir. Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Tarım arazilerinin kiralanması

Tarım üretimini desteklemek amacıyla hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiği bilgisini veren Erdoğan, " Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare Hazine arazisini de ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz." dedi.

Bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversiteye dikkati çeken Erdoğan, "Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakinen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, sanayicilerden esnafa kadar tüm kesimlerin vergi, sigorta, kredi taksiti gibi ödemelerinin ertelenmesinin sağladığını anlattı.

İlave destek paketleriyle işletmelerin ayakta kalmasını temin ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, destekler hakkında şu bilgileri verdi:

"Sosyal koruma kalkanı adı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının vatandaşlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. Çalışma hayatımız için büyük önem taşıyan kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Tüm sektörleri buna dahil ettik. Bugüne kadar 269 bin firmamız, 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ücretsiz izne ayrılanlar için de ayrı bir destek programını hayata geçirdik. 9 Nisan itibarıyla sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında bu dönemde özel ihtiyaçları da kapsama aldık. Bu çerçevede ilk etapta herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımıza yönelik olarak önce 2 milyon 100 haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakit desteği vermeye başlıyoruz. Üçüncü etabı da yakında bu dönemde özel ihtiyacı olan hanelere yönelik olarak devreye alıyoruz. Buna ilişkin başvuruları almaya başlıyoruz. Her başvuruyu titizlikle değerlendireceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. Ayrıca 81 vilayetimizin tamamında 2 milyon 234 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise bu yardımı aylık 150 lira olarak veriyoruz."

(Sürecek)

Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:44 Kaynak: AA

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