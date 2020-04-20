Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlıkları hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya benzeri işler yapmaya kalkıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlıkları hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya benzeri işler yapmaya kalkıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil. Şov yapmaktadır." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, başlattıkları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan tutarın 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştığını söyledi.

Hayırseverleri bir kez daha sürmekte olan bu kampanyaya katılmaya davet ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim. Bu vesileyle huzurevlerinde, çocuk evlerinde, engelli merkezlerinde ülke genelindeki bini aşkın vakıf şubesinde, İŞKUR'da, SGK'da mesai mefhumu gözetmeksizin vazife yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, devleti ve milleti ile el ele vererek salgın hastalıkla mücadele ederken CHP'nin başını çektiği bir kesimin yine bozgunculuk peşinde koştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi salgınla mücadele, merkezi planlamayı ve güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Başarılı bir netice alabilmek için uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla görülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlıkları hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya benzeri işler yapmaya kalkıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil. Şov yapmaktadır. "

Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahının olmadığına işaret eden Erdoğan, "Elbette kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten CHP'li belediyeler de var. Mesela Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi salgın kurallarını hiçe sayarak şov yaparken, aynı partinin Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri ise valilikle iş birliği halinde faaliyet yürütmüştür. " dedi.

"Alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar"

Erdoğan, bu tür teşebbüslerin geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denendiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii buradaki amacın milletimizin takdirle takip ettiği sağlık, gıda, güvenlik, ekonomik destek, sosyal yardım hizmetlerini itibarsız hale getirmek olduğu açıktır. Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler, umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini akamete uğratmak, sınırlarını koruma gayretini kırmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin İtalya, İspanya, Amerika gibi ciddi kayıplar veren yerler arasına girmesini bekliyorlardı. Baktılar öyle olmadı, umutlarını Uganda'ya bağlayacak kadar küçüldüler."

"Kendilerince hükümetle yarışa kalktılar"

Bununla kalmayıp kendilerince hükümetle yarışa kalktıklarını anlatan Erdoğan, "Biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek oralarda içindeki standları 'sahra hastanesi' diye yutturmaya kalktılar. Foyaları ortaya çıkınca da 'biz şehir hastanelerini hiç eleştirmedik' diyerek daha büyük bir yalana sarıldılar. Halbuki bugün Türkiye'yi salgınla mücadelede dünyada farklı bir yere taşıyan şehir hastanelerine yıllarca demediklerini bırakmışlardı." şeklinde konuştu.

Geliri olmayan vatandaşlara devletin yıllardır var olan sistemi sistemi üzerinde nakit yardımı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken onlar hem hukuka hem inancımıza aykırı şekilde 'zekat toplama' peşine düştüler ve dediler ki; 'evet zekat toplama noktasında herhangi bir engel yok, devlet bu noktada zaten böyle bir engeli de koymaz.' Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığına sorarsanız, zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir. Siz kendinize ait olmayan böyle bir alana veyahut böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Devlet kuralları uygulayarak yardımları tek hesapta toplayınca da 'paramıza el konuldu' yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık ve bu noktada da böyle bir yanlışın içerisine girmedik, girmeyiz. Biz insani hareketliliğimiz neyi gerektiriyorsa bugüne kadar onu yaptık ve bu kurallar çerçevesinde de ikna yöntemi ile bütün bu gayretlerimizi sürdürüyoruz."

"Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler." diyen Erdoğan, "Belediyelerinin sorumluluğundaki faaliyetleri yönetemeyip her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbirleri sabote ederek beceriksizlikleri örtmeye kalktılar. Biz infaz düzenlemesi ile kalıcı bir sistem kurmak hem cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için uğraşırken, onlar 'tecavüzcüler serbest kalacak' yalanıyla ortalığı bulandırdılar." diye konuştu.

"Sorun, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmaktır"

Erdoğan, belediyelerin diğer sorumluluklarının yanı sıra sosyal yardım da yapabildiğini vurgulayarak, bunu, kanunların belirlediği sınırlar içerisinde, şehrin mülki amirinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde, kendi kaynaklarıyla yapabileceğini söyledi.

Belediyenin, bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı ve diğer kamu birimlerini yok sayarak kendi başına iş yapmaya kalktığında karşısında hukuku ve devleti bulacağına dikkati çeken Erdoğan, "Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, programsız izinsiz şekilde yapmaktır. Sorun, vatandaşımız için sağlık tesisi hazırlamak değil, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek, konuşmak hareket etmek değil, yalan söylemektir, iftira atmaktır, gerçeği çarpıtmaktır. "

Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında tarihi bir beka mücadelesi verdiği bir dönemde milleti böyle tatsız konularla meşgul etmiş olmaktan üzüntü duyduğunu belirterek, ancak karşıdaki kirli zihniyetin, kendisine cevap verilmedikçe azgınlaşarak yalanlarının çıtasını yükselttiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu hastalıklı siyaset zihniyetinden kurtulmasını en az Kovid-19 virüsünden arınması kadar önemli gördüğünü dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinde her şey gibi muhalefet anlayışının da özlediğimiz seviyeye çıkacağını ümit ediyoruz. Bu duygularla milletinin her bir derdine çare olacak bir adımı atmanın inşallah beklentisindeyiz ve milletimin her bir ferdine sabrı, anlayışı, dirayeti ve fedakarlığı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra tarım, gıda, temizlik başta olmak üzere üretim ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. "

(Bitti)

Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Pakistan devlet televizyonu ramazan boyunca Diriliş Ertuğrul'u yayımlayacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak         
00:53
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz         
00:39
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar         
00:33
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı         
00:24
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı         
00:13
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı         
00:10
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık         
00:02
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu         
23:55
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 03:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]