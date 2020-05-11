Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (4), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynakları husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimini milletle beraber akamete uğrattıktan sonra Cumhur İttifakı ile yönetimi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı'nın her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına sahip çıkma ilkesinden taviz vermeden dimdik ayakta kaldığını vurguladı.

"Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız"

MHP'lilere ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesele ülke ve millet olduğunda diğer her şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin 7 yıldır tarihinin en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini yürütürken, ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üstüne çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradıkları desteği bulamayanlar, darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist yönteme sarılmaları beyhudedir. Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken, 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde kaostan, terörden, krizden, darbeden, cuntadan, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü, diplomasisinin çuvalladığını, salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşatmayacağız. Bizim hesaplaşma usulümüz hukuk, hesaplaşma yerimiz sandıktır. 2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır."

"Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzaklar"

Cumhur İttifakı olarak 2023'e kadar Türkiye'yi her alanda bölgesinin ve dünyanın lideri yapacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Bunun için tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmak ve çok çalışmaktır. Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşreb ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un sözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"83 milyon yürek toplu olarak vurduğunda bu gücün önünde duracak hiçbir engel tanımıyoruz. Milletimizi köken ve inanç hatta cinsiyet ayrımı üzerinden bölme gayretlerinin hız kazanması 2 asırlık bir oyunun yeniden tedavüle sokulma çabasından ibarettir. Milli iradenin en üst düzeyde tecellisine imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'da yaşanan gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların giderek sıklaşan bir şekilde ekonomi silahına başvurmalarının gerisinde de benzer bir gaye vardır. Milletimizle birlikte bunca mücadeleyi nasıl başarıyla sonuçlandırdıysak biiznillah istiklal ve istikbal davamızla birlikte salgın tehdidinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla salgın sürecinden canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

(Bitti)

Türkiye, Kabine, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:08 Kaynak: AA


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