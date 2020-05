Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı Türkiye'nin eskisinden daha hazırlıklı durumda olduğunu belirterek, "Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılan veriler, yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere, millete hizmet etmek için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarına teşekkür etti.

Aynı şekilde sağlık personeline, güvenlik güçlerine, insanların günlük hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için çalışan tüm emekçilere de teşekkür eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu haftaki Kabine Toplantısının en önemli konusu bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Türkiye'nin fiziki mesafeye riayet, sağlık sistemini güçlü tutma, gıda ve temizlik tedarikiyle kamu güvenliği başlıkları etrafında topladığımız salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Ancak sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehditinin tamamen ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Oysa bazı ülkelerde salgın daha yeni hız kazanmıştır.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı tümüyle durdurup, salgının bitişini bekleyemeyiz. Öyleyse yapmamız gereken, hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi ne ülkemizde ne de dünyada artık hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz."

"Bu yeni dönemi, kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz"

Bu yeni dönemi, kontrollü sosyal hayat olarak tanımladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evimizden dışarı adım attığımız andan yeniden evimize girene kadar, diğer insanlarla temasımızın olduğu her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getirceğiz. Aynı şekilde sokakta, iş yerinde, toplu taşıma aracında, sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacak, kolonya ve dezenfektan gibi temizlik ürünlerini sıkça kullanacağız. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz maske, mesafe ve temizlik üçlüsü, artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp, kalabalığa karışmamak da çok önemlidir."

Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda Türkiye'de hiç bir sıkıntının olmadığını aktaran Erdoğan, hastanelerde tedavi gören vaka sayısının oldukça düşük düzeyde olduğunu belirtti.

Hizmete açtıkları ve açmak üzere oldukları yeni hastanelerle, istihdam ettikleri yeni personellerle sağlık altyapısını daha da güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, " Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, Sakura da Japonya'yı. Zira iş birliğiyle inşa ettiğimiz bu hastanede bu isim sürekli olarak adeta bir sembol olarak kalsın istedik." dedi.

Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettikleri biner yataklı hastanelerin de tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Erdoğan, "Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz." diye konuştu.

"Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 ayda elde ettikleri tecrübeler sayesinde salgına karşı hem tedbir hem teşhis hem de tedavi konusunda ciddi bir birikime sahip olduklarını söyledi.

Gerek hasta ölüm oranının düşüklüğü gerek vakaların temaslarını takiple, hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemi gerekse yenilikçi tedavi yöntemlerinin takdirle takip edildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki başarılı çalışmaları, dünya çapında bir model olarak kabul edilir hale gelmiştir. Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılan veriler, yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirmeye başladıkları normalleşme takviminin sürmesinin ancak vaka sayısının çok daha aşağıya inerek, sıfırlanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa, bazı tedbirleri belki çok daha sert bir şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabileceklerini belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan hem kendi sağlıkları hem toplum huzuru hem ekonominin çarklarının dönmesi için belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Bu, her birimizin destek vermemiz gereken, kurallara riayet etmemiz gereken, dikkatini ve hassasiyetini koruması halinde neticeye ulaşabileceğimiz bir mücadeledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci, kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için her birlikte sahiplenmeliyiz." dedi.

"Vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısının koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların iş birliğiyle hazırlanan normalleşme takvimini adım adım hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, bu çerçevede geçen hafta berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerlerin yeniden faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Erdoğan, aradan geçen bir haftalık dönemde bazı illerdeki küçük sıkıntılar dışında genel olarak bu uygulamanın sorunsuz yürüdüğünün görüldüğünü belirtti.

Bir önceki hafta şehirler arası giriş çıkış yasağını kaldırdıkları 7 ile geçen hafta 9 ili daha ilave ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu aynı zamanda hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması yapılan illerin sayısının da aynı ölçüde azalması anlamına gelmektedir. Halen 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çay hasatı için diğer illerden Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşların, İçişleri Bakanlığından aldıkları izinlerle yarın gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabileceğini anlatan Erdoğan, böylece ülkenin önemli bir üretim kalemi olan çay hasatının sıkıntısız gerçekleşmesini sağlayacaklarını söyledi.

Son 2 ayda 10 milyon vatandaşa 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği

Aynı şekilde tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlara kolaylık göstererek, destek verdiklerini belirten Erdoğan, günlük hayatı kolaylaştırmak, ekonomiyi canlandırmak, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için sürekli yeni adımlar attıklarını ifade etti.

Erdoğan, salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşları da ihmal etmediklerini anlatarak, "Sosyal koruma kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteğiyle 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Böylece son 2 ayda 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimlere vergi, sigorta, özellikle sigorta primi ve taksit ödemelerinin ertelenmesinden uygun şartlı krediye kadar pek çok destek verdiklerini kaydetti.

