Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sözlerine vefat yıl dönümleri dolayısıyla Abdürrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, bu şairlerin sadece kendi dönemlerini değil, nesilleri etkileyecek eserler bırakmış iki gönül insanı olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Karakoç'un "Beden ölür, çürür cana bakın siz/ Kim kiminle yürür ona bakın siz/ Bırakın dönsün dönme dolaplar haktan hakikatten yana bakın siz" dizeleri ile Zarifoğlu'nun "Bir duruşu olmalı insanın/ Bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı." dizelerini hatırlattı.

Karakoç'un hatırasını yaşatma sorumluluğunu ve Zarifoğlu'nun mücadelesini yeni nesillere emanet ettiklerini belirten Erdoğan, "Mütefekkiri, sanatçısı, yazarı, şairi azalan bir millet kalbi ve damarları kuruyan bir insan gibidir, bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize iyi sahip çıkarken yeni değerleri yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız. Milletimize ve insanlığa bırakacağımız miras bu olacaktır." diye konuştu.

"Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor"

Erdoğan, uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdikleri Kabine Toplantısı'nın az önce sona erdiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneden ilaca, maskeden, solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü imkana sahip olunduğuna işaret ederek, "Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri dahi pek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Şehir hastaneleri ve son 18 yılda yeniden yaptığımız veya modernize ettiğimiz hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki genel sağlık sigortası sisteminin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz." dedi.

Erdoğan, milletin hem salgından korunma hem de hastalandığında ne yapması gerektiği konusunda bilinçlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim. Salgın sonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için hem sağlık tedbirlerini hem ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için gereken her şeyi yapacak her mücadeleyi yürüteceğiz. İstiklal Harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık. Bu defa inşallah her şey çok farklı gelişecektir. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum."

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz"

Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmaya en yakın olunan dönemde bulunulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz. Gelin, tarihi tekerrür değil tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım. Gelin, Sultan Alparslan'ın kapılarını açtığı, Osman Gazi'nin temelini attığı, Fatih Sultan Mehmed'in çatısını kurduğu, Gazi Mustafa Kemal'in küllerinden yeniden ayağa kaldırdığı bu güzel ülkeyi beraberce layık olduğu yere çıkaralım. Gelin, milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, istikrarımızı koruyarak, güvenliğimizi, sınırlarımızın ötesine taşıyarak başlattığımız bu büyük şahlanışı tek yumruk halinde zaferle neticelendirelim. Darbelerin, cuntaların, vesayetin geri kalmışlığın pençesinden kurtarıp, her alanda yerli ve milli zihniyetin hakim olması için çok çalıştığımız ülkemize borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Bizlere bugüne kadar nice başarılar lütfeden Rabb'imizin önümüzdeki aydınlık günlere de kavuşturacağına inanıyorum. Hiçbir salgının, hiçbir tehdidin ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz."

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır"

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."

(Sürecek)

Kabine Toplantısı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:53 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

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