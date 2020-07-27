Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Müslümanların ve Türk milletinin cuma günü vasıl olacak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bu mübarek günler vesilesiyle Türk milletinin, Müslümanların ve tüm insanlığı feraha kavuşmasını Allah'tan dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Ülkede kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamının yerli üretim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirlerin ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alındığını söyledi.

Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye eden Recep Tayyip Erdoğan, bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara riayet etmelerini özellikle istedi.

Kovid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken "TAMAM" diye ifade ettikleri "temizlik, maske ve mesafe" kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli kalemlerde 26,5 milyar liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. İnşallah bundan sonra da 83 milyon vatandaşımızın her birinin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

Mut ilçesindeki kaza

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması neticesi maalesef şehitlerin ve yaralıların olduğunu öğrendiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanımız olay yerine intikal edip mevcut durumlarla ilgili bilgileri aldılar. Rabb'im inşallah bu askerlerimizi şehitler safında haşreder. Kendilerine rahmet, yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun." diye konuştu.

"En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir"

Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan olağanüstü gelişmelere, önüne çıkartılan nice engellere rağmen tarihi bir atılım dönemi içinde olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile tüm zorlukların üstesinden geliyor ve hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Hep ifade ettiğim gibi en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Vesayet oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe girişimleri ile siyasi ve ekonomik tuzaklarla yıkılamayan bir ülke oluşumuzu işte bu hasletlerimize sıkı sıkıya bağlı olmamıza borçluyuz. Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin egemenlik haklarına saldırmaktadır. Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti zannedenler bu saldırılarla netice almayı, ülkemizin üzerinde yeniden tahakküm kurmayı hayal ediyorlar. Halbuki artık her alanda altyapısını geliştirmiş, egemenlik haklarını kullanma iradesine sahip bir Türkiye var. Kendi gerçeklerinin ve gücünün idrakinde bir Türkiye var.

Altını çizerek ifade ediyorum; Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, huzurunda, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz ve tüm gayretimiz, kendi hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı korumaktır. Bu anlayışa dayatmayla karşımıza çıkanlara, cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselelerde oldubittiyle ülkemizi dışlamaya kalkanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem geçmişte uğradıkları haksızlıkların telafisi, hem bugünkü hakların müdafaası hem de gelecekteki hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Dünyada devletler ve toplum arasındaki mücadele yöntemlerinin değiştiğinin gayet iyi farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri her türlü rekabetin değişen diline ve tarzına uygun şekilde kendimizi sürekli yeniliyoruz. Hem sahada, hem masada yeni dönemin gereklerine göre mücadelemizi veriyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları, milli duruşumuzu devlet ruhuyla mütenasip mücadele yöntemleriyle tahkim ederek sergiliyor olmamıza borçluyuz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve azimle yolumuza devam edeceğiz."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 07:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Son Dakika

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