Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibate açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması, ülkemizin egemen haklarını kullanma konusundaki kararlılığının son örneklerinden biridir." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Ayasofya'nın serencamı dahi milletimizin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığını hangi zorluklarla sürdürebildiğinin ispatıdır. Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan bu ulu mabedin yeniden asli işlevine bağlayıcı bir hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır. Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul'un gözbebeği Ayasofya, artık medeniyetimizin zirve sembollerinden biri olarak, milletimize ve tüm İslam dünyasına, tüm Müslümanlara bir ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir."

Müslümanlar dışında Hıristiyan aleminin de aynı şekilde Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne gelip ziyaretlerini yapabileceğini vurgulayan Erdoğan, bilindiği gibi 10 Temmuz'da açıklanan yargı hükmünün ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ulu mabede cami vasfını yeniden iade ettiklerini hatırlattı.

Hazırlıkların ardından 24 Temmuz'da cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbelerinin yeniden ezan, Kur-an, salavat ve tekbir sesleriyle inlediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak üç neslin hayalinde yaşattığı şekliyle bir cuma günü aslına rücu ettirdik. Hizmetine ömrümüzü adadığımız Şehr-i İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Bize bugünleri gösterdiği için Rabb'imize hamdüsenalar ediyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin müjdesine layık olabilmek umuduyla bu kutlu beldenin fethi için mücadele eden Eyüp Sultan Hazretleri başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erlerini rahmetle yad ediyoruz. İstanbul'un Fatih'in ve Ayasofya'yı vakfederek medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ı minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Yarım bin yıl boyunca bu ulu mabedin kubbelerini Kur-an, ezan, sala, dua sesleriyle çınlatan ecdadımızı hürmetle yad ediyoruz. Ayasofya'nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğü günden beri bu ulu mabedin yeniden ibadete açılması için mücadele veren büyüklerimizin her birini saygıyla yad ediyoruz. Bu uğurda verilen mücadelelerin hem bizatihi şahidi olan hem bizatihi içinde yer alan bir kardeşiniz sıfatıyla yaşadığımız tarihi günlerin anlamını ve önemini her zerremizle hissediyoruz."

"Milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak"

Türkiye'deki 83 milyon vatandaşın her birinin, yurt dışındaki yüz milyonlarca kişinin de aynı duygular içinde olduğunu bildiklerini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenen bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun bir şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz. Bundan bir asır önce vatan toprakları işgal edildiğinde yüzbinlerce İstanbullu, Sultanahmet ve Ayasofya'nın önünde toplanarak 700 senelik tarihin ağlayan minareleri önünde 'Yemin ediyoruz' diye başlayan ahidlerini tüm dünyaya haykırmıştı. 'Fatihlerin, Yavuzların ülkesi istiklalsiz kalamaz, birbirimize ellerimizi uzatalım, tek bir hedefe, yalnızca Türk istiklali ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim' diyerek şahlanan bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştı. Milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri şükür dualarıyla inlemişti. Bugün biz de 83 milyon hep birlikte Ayasofya ve Sultanahmet başta olmak üzere tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak, mahzun kalmayacaktır.

Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının, egemenliğinin maziden atiye kurulan büyük köprünün sembolü olan İstiklal Marşı'mızda ne diyor, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz."

"Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün yeni bir diriliş mücadelesi verdiğine işaret ederek, "Hiç kimsenin bu ülkenin ve bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmayı aklından dahi geçirememesi için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dahili ve harici bedhahların gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz. Milletimiz bu hakikati gördüğü, bu büyük ve kutlu mücadeleyi sahiplendiği için önümüz çıkan her engeli Rabb'imizin yardımıyla aşıyor, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

İstiklal mücadelesini yürütürken Türkiye'yi her alanda mamur etmeyi, geliştirmeyi ve ileriye taşımayı da ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayi ve ticarete, sosyal desteklerden istihdama kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamına denk hizmetlerle ülkeyi geliştirdiklerini ve kalkındırdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirirken, bu maddi alt yapıyı manevi iklimle de kuşatıyoruz. Ecdadın izinden giderek İstanbul'da Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, Fatih'i, Süleymaniye'yi yalnız bırakmamak için Büyük Çamlıca'yı, Ataşehir Mimar Sinan'ı yanlarına yoldaş eyledik. Şimdi de Levent'i, Taksim'i inşa ediyoruz. Aynı şekilde Ankara'da Millet Camii'nden Melike Hatun Camii'ne, ülkemizin 81 vilayetinin tamamında inşa edilen benzer eserlere kadar yaptığımız her mabetle vatan topraklarına manevi izlerimizi bırakıyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında açtığımız okullara, hastanelere, yollara, köprülere, barajlara ve diğer eserlere bu topraklara vurduğumuz mühürlerimiz olarak gördüğümüz camilerimizle adeta ruh inşa ediyoruz. Bu vatanı ne düşman saldırıları ne siyasi ve ekonomik krizler ne de kokuşmuş zihniyetlerini topluma dayatanlar çökertebilir. Milletimizin inancını besleyen kaynaklar diri kaldığı müddetçe bunların hepsinin de üstesinden Allah'ın izniyle geliriz."

(Sürecek)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Son Dakika

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