Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bir tarafta ülkesi ve milletinin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, refahı için gecesini gündüzüne katarak çalışanlar ve onları destekleyenlerin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahir ekseriyeti oluşturan bu kesim ülkesinin ve milletinin istiklali, istikbali, güvenliği, huzuru, hedefleri için gerekirse canını ortaya koyma iradesini 15 Temmuz gecesi dost düşman herkese göstermiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, diğer tarafta ise ülkesi ve milletinin geleceği için en küçük bir eser üretmemiş, fiili veya fikri katkı ortaya koymamış, çaba göstermemiş olanların bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar için milletimizin Ayasofya'nın asli işlevine kavuşturulması talebinin olduğu gibi ülkemizin sınırlarının terör örgütleri tarafından kuşatılmasının da siyasi ve ekonomik tuzaklara maruz kalmamızın da bir anlamı yoktur. Bunlar için ülkemizin Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki haklarını koruma mücadelesi de aynı hükümdedir. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan, ülkesini her fırsatta yabancılara şikayet eden, kendilerine millete hizmet için emanet edilen imkanları heba eden bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi tanımı veya uygulamasının olmadığını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İster eski ister yeni olsun, muhalefet adına ortaya çıkan tüm aktörlere ve gruplara dikkatlice bakılarak şu soruya cevap verilmesini istiyorum. 'İçlerinde ülkeyi yönetmek için eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, enerjiden spora herhangi bir alanda dişe dokunur, kayda değer, ayakları yere basan, çözüm odaklı, somut teklifler içeren bir program ortaya koyan var mı?' Kongre yaptılar. Bu kongrede sadece söyledikleri; 'Biz geliyoruz'. Nereye geliyorsun? Projen var mı? Neyi yapacaksın? Eğitimde, sağlıkta neyi yapacaksın? Adalette, güvenlikte neyi yapacaksın? Dış politikada neyi yapacaksın? Var mı? Yok."

Erdoğan, bu soruları samimi olarak değerlendirip "evet, şu var" diyebilen kimseye bugüne kadar rastlamadıklarının, böyle bir aktörün veya ekibin bulunmadığının altını çizdi.

Muhalefet adına tek yapılanın, hükümetin çoğu zaman iftiraya varan yalanlarla kötülenmesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tenkit ile iftira arasındaki sınırı ortadan kaldıran bu süfli anlayışı şiddetle reddetti.

Erdoğan, hayatlarının hiçbir döneminde mükemmel olduklarını, her şeyin en doğrusunu bildiklerini veya en idealini yaptıklarını iddia etmediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"40 yıllık siyasi yaşamımda hamdolsun böyle bir şey yok. Hep çabaladık, hep gayret ettik, koştuk, koşturduk ama eser ortaya koyduk. Kusursuz olan sadece Yüce Yaradandır. İnsan, kendisine bahşedilen en büyük nimet olan aklı yanında, eksikleriyle, zaaflarıyla, hatalarıyla maruf bir varlıktır. Biz ülkemize ve milletimize her alanda en güzel hizmetleri vermeye çalışırken, aynı zamanda milletimizin bize işaret ettiği eksiklerimizi de tamamlamanın gayreti içindeyiz. Hizmetlerimizin yanında bu hasbi ve samimi duruşumuzla milletimizin gönlünde 18 yıldır zirvedeki yerimizi muhafaza ettik."

Bugün de aynı samimiyetle milletin huzurunda olduklarını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük gayretle parlamentonun içinde ve dışında bu gayreti sürdürdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dayanışmasının daha da güçlü şekilde devam etmesini dileyerek, sürekli yeni projeler, yatırımlar, atılımlar, açılımlar peşinde koştuklarını, her yeni günü bir öncekinin ilerisine taşımaya çalıştıklarını kaydetti.

Millet görev tevdi ettiği, Allah ömür ve sağlık verdiği müddetçe tüm güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakk'ın takdirine ve milletin teveccühüne olan teslimiyetimiz bakidir." şeklinde konuştu.

"12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz"

Erdoğan, bayram ikramiyelerine ilişkin de bilgi vererek, "Bu bayramda 6'ncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır." dedi.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerinin de bayram beklenmeden hesaplara yatırıldığını bilgisini veren Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hey gidi günler hey. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı. Bunlar şimdi muhalefette. Hamdolsun bizim böyle bir problemimiz 18 yıldır olmadı. Her şey tıkır tıkır işledi."

Erdoğan, çiftçilerin alın terlerinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini hızla sürdürdüklerini, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarının da memnuniyet verici seviyelerde gerçekleşmesine özen gösterdiklerini dile getirerek, hububat ve bakliyat ile çay alım fiyatlarını daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Ülkenin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıktığını, bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatlarının sezon içinde 18-20 lira civarında seyrettiğini anımsattı.

Erdoğan, fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkenin ilave 300 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret ederek, toplam fındık ihracatının da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine değindi.

Fındık alım fiyatları

Bu rakamları bilmeyenlerin, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanların, tamamı yalan veya yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştırmak için uğraştığını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"İster cehaletten ister art niyetten kaynaklansın, bu tür hezeyanları şiddetle bir kenara bırakıyorum. Bizim muhatabımız da yetki ve güç kaynağımız da milletimizin ta kendisidir. Onun için bugün yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklayarak milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25-25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Ey muhalefet, rakamları iyi tespit et, iftiraya yönelme."

"Müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz"

Erdoğan, yeni fındık hasat döneminin üreticilere hayırlı ve bol bereketli olmasını dileyerek, "Ayrıca incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bilsinler ki AK Parti iktidarı hiçbir zaman üreticisini, çiftçisini vesairesini yalnız bırakmayacaktır. Her zaman onların yanında yer almaya devam edecektir." diye konuştu.

(Bitti)