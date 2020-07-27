Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bir tarafta ülkesi ve milletinin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, refahı için gecesini gündüzüne katarak çalışanlar ve onları destekleyenlerin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahir ekseriyeti oluşturan bu kesim ülkesinin ve milletinin istiklali, istikbali, güvenliği, huzuru, hedefleri için gerekirse canını ortaya koyma iradesini 15 Temmuz gecesi dost düşman herkese göstermiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, diğer tarafta ise ülkesi ve milletinin geleceği için en küçük bir eser üretmemiş, fiili veya fikri katkı ortaya koymamış, çaba göstermemiş olanların bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar için milletimizin Ayasofya'nın asli işlevine kavuşturulması talebinin olduğu gibi ülkemizin sınırlarının terör örgütleri tarafından kuşatılmasının da siyasi ve ekonomik tuzaklara maruz kalmamızın da bir anlamı yoktur. Bunlar için ülkemizin Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki haklarını koruma mücadelesi de aynı hükümdedir. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan, ülkesini her fırsatta yabancılara şikayet eden, kendilerine millete hizmet için emanet edilen imkanları heba eden bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi tanımı veya uygulamasının olmadığını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İster eski ister yeni olsun, muhalefet adına ortaya çıkan tüm aktörlere ve gruplara dikkatlice bakılarak şu soruya cevap verilmesini istiyorum. 'İçlerinde ülkeyi yönetmek için eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, enerjiden spora herhangi bir alanda dişe dokunur, kayda değer, ayakları yere basan, çözüm odaklı, somut teklifler içeren bir program ortaya koyan var mı?' Kongre yaptılar. Bu kongrede sadece söyledikleri; 'Biz geliyoruz'. Nereye geliyorsun? Projen var mı? Neyi yapacaksın? Eğitimde, sağlıkta neyi yapacaksın? Adalette, güvenlikte neyi yapacaksın? Dış politikada neyi yapacaksın? Var mı? Yok."

Erdoğan, bu soruları samimi olarak değerlendirip "evet, şu var" diyebilen kimseye bugüne kadar rastlamadıklarının, böyle bir aktörün veya ekibin bulunmadığının altını çizdi.

Muhalefet adına tek yapılanın, hükümetin çoğu zaman iftiraya varan yalanlarla kötülenmesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tenkit ile iftira arasındaki sınırı ortadan kaldıran bu süfli anlayışı şiddetle reddetti.

Erdoğan, hayatlarının hiçbir döneminde mükemmel olduklarını, her şeyin en doğrusunu bildiklerini veya en idealini yaptıklarını iddia etmediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"40 yıllık siyasi yaşamımda hamdolsun böyle bir şey yok. Hep çabaladık, hep gayret ettik, koştuk, koşturduk ama eser ortaya koyduk. Kusursuz olan sadece Yüce Yaradandır. İnsan, kendisine bahşedilen en büyük nimet olan aklı yanında, eksikleriyle, zaaflarıyla, hatalarıyla maruf bir varlıktır. Biz ülkemize ve milletimize her alanda en güzel hizmetleri vermeye çalışırken, aynı zamanda milletimizin bize işaret ettiği eksiklerimizi de tamamlamanın gayreti içindeyiz. Hizmetlerimizin yanında bu hasbi ve samimi duruşumuzla milletimizin gönlünde 18 yıldır zirvedeki yerimizi muhafaza ettik."

Bugün de aynı samimiyetle milletin huzurunda olduklarını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük gayretle parlamentonun içinde ve dışında bu gayreti sürdürdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dayanışmasının daha da güçlü şekilde devam etmesini dileyerek, sürekli yeni projeler, yatırımlar, atılımlar, açılımlar peşinde koştuklarını, her yeni günü bir öncekinin ilerisine taşımaya çalıştıklarını kaydetti.

Millet görev tevdi ettiği, Allah ömür ve sağlık verdiği müddetçe tüm güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakk'ın takdirine ve milletin teveccühüne olan teslimiyetimiz bakidir." şeklinde konuştu.

"12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz"

Erdoğan, bayram ikramiyelerine ilişkin de bilgi vererek, "Bu bayramda 6'ncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır." dedi.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerinin de bayram beklenmeden hesaplara yatırıldığını bilgisini veren Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hey gidi günler hey. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı. Bunlar şimdi muhalefette. Hamdolsun bizim böyle bir problemimiz 18 yıldır olmadı. Her şey tıkır tıkır işledi."

Erdoğan, çiftçilerin alın terlerinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini hızla sürdürdüklerini, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarının da memnuniyet verici seviyelerde gerçekleşmesine özen gösterdiklerini dile getirerek, hububat ve bakliyat ile çay alım fiyatlarını daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Ülkenin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıktığını, bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatlarının sezon içinde 18-20 lira civarında seyrettiğini anımsattı.

Erdoğan, fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkenin ilave 300 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret ederek, toplam fındık ihracatının da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine değindi.

Fındık alım fiyatları

Bu rakamları bilmeyenlerin, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanların, tamamı yalan veya yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştırmak için uğraştığını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"İster cehaletten ister art niyetten kaynaklansın, bu tür hezeyanları şiddetle bir kenara bırakıyorum. Bizim muhatabımız da yetki ve güç kaynağımız da milletimizin ta kendisidir. Onun için bugün yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklayarak milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25-25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Ey muhalefet, rakamları iyi tespit et, iftiraya yönelme."

"Müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz"

Erdoğan, yeni fındık hasat döneminin üreticilere hayırlı ve bol bereketli olmasını dileyerek, "Ayrıca incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bilsinler ki AK Parti iktidarı hiçbir zaman üreticisini, çiftçisini vesairesini yalnız bırakmayacaktır. Her zaman onların yanında yer almaya devam edecektir." diye konuştu.

(Bitti)

Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Son Dakika

Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı         
16:11
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı         
15:58
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi         
15:29
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi         
14:33
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak         
14:05
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunanistan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunanistan vatandaşı oldu         
12:33
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü         
10:40
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti         
10:35
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı         
09:59
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı         
09:53
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu         
09:41
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı         
08:00
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 04:28:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei