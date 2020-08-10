Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) Türkiye'nin, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında ise 57'nci sırada olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) Türkiye'nin, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında ise 57'nci sırada olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin küresel gündemlere ilişkin irade ortaya koyduğunda, bölgesel haklarıyla ilgili adımlar attığında ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, ekonomide suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek ülke olmadığına işaret eden Erdoğan, "Yaşadığımız her sıkıntıda ülkemizin gücü bir kez daha sınanıyor. Hamdolsun bu sınamaların hepsinde de alnımızın akıyla çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde de sıkıntıların aşılması için her kesimin yanında olunduğunu, alınan zamanlı ve yerinde kararlarla Türkiye'nin, salgın sürecini dünyada başarıyla yürüten ülkelerden birisi olarak öne çıktığını belirtti.

Gebze ve Kocaeli'de dün gerçekleştirdiği açılışları anlatan Erdoğan, bu hafta sonu da bazı açılışlar yapacağını, tamamlanan şehir hastanelerinin de açılışının gerçekleştirileceğini aktardı. Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Birileri sadece gazel okur ama biz iş üretiriz, farkımız bu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaşanan başarıların, 2002'den bu yana ekonominin geçirdiği yapısal dönüşüm süreci ve sağlık alt yapısına yapılan yatırımlar sayesinde olduğuna dikkati çekti.

Hasta kabulüne başlayan Konya Şehir Hastanesinin resmi açılışını yapacağını söyleyen Erdoğan, diğer illerde de şehir hastanelerinin kurulmasıyla daha güçlü alt yapının hazırlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır. Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır." diye konuştu.

"Küresel ekonomi, son bir asırdaki en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı"

Salgının sadece insan sağlığını ve hayatını tehdit etmediğini, aynı zamanda ciddi ekonomik sonuçlar da doğurduğunun altını çizen Erdoğan, küresel ekonominin, son bir asırdaki en büyük kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin ve uluslararası ticaretin aksadığını aktaran Erdoğan, birçok tesiste üretimin durduğunu ya da yavaşladığını anlattı.

Erdoğan, 2020 ilk yarısında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, işsizlik oranlarında yükseliş, tüketim alışkanlıklarında değişiklikler ortaya çıktığına değindi.

Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerinde revizyona gittiğini ifade eden Erdoğan, IMF'nin 2020 için daralma beklentisini yüzde 3'ten yüzde 4,9'a yükselttiğini, OECD'nin ise bu yıl için daralma beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 7,6'ya güncellediğini bildirdi.

Ekonomik verilerin ve beklentilerin ABD, Almanya, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını, ciddi ekonomik kayıplar verdiklerini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, 2020'nin ikinci çeyreğinde ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış oranlarda yüzde 32,9, Avro bölgesi ekonomisinin ise yıllık yüzde 15 düzeyinde daralmalar gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, aynı dönemde Almanya ekonomisinin yüzde 11,7, İtalya ekonomisinin yüzde 17,3, Fransa ekonomisinin yüzde 19, İspanya ekonomisinin ise yüzde 22,1 oranında daraldığını aktardı.

"Ekonomimizi hızla toparladık"

ABD'de işsizlik oranının yüzde 15'e kadar ulaştığını, tarım dışı istihdamda 20 milyonun üzerinde aylık düşüş görüldüğünü bildiren Erdoğan, bu gelişmeler karşısında ülkelerin para ve maliye politikalarıyla ekonomideki olumsuz seyre müdahale ederek ekonomik gerilemeyi azaltmaya çalıştığını, tüm destekleyici politikalara rağmen ekonomik toparlanmanın zaman almasının beklendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi de salgından kısa vadede elbette olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler, şoklara karşı mücadeledeki tecrübemiz, güçlü sağlık alt yapımız, ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için vatandaşlarımızı, esnafımızı, firmalarımızı desteklemek üzere hızlı şekilde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini hayata geçirdik, kademeli olarak kapsamını genişlettik. Aldığımız tedbirler ile salgının kontrol altına alınmasıyla dünya ile paralel şekilde normalleşme adımları attık. Mayıs ayıyla birlikte ekonomik göstergelerde ve beklentilerde beklediğimiz iyileşme başladı, haziran ve temmuz aylarında bunun güçlendiğini görüyoruz."

Salgının etkilerinin belirginleştiği nisan ayından sonra, haziran ve temmuz aylarına ait öncü göstergelerin ekonomide toparlanma sinyalleri verdiğini kaydeden Erdoğan, Tüketici Güven Endeksi'nin nisan ayındaki 54,9 seviyesinden temmuzda 60,9'a, Reel Kesim Güven Endeksi'nin nisan ayındaki 62,3 seviyesinden temmuz ayında 99,4, Ekonomi Güven Endeksi'nin ise nisan ayındaki 51,3 seviyesinden temmuz ayında 82,2 seviyesine yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ise nisan ayındaki 33,4 seviyesinden temmuz ayında 56,9'a yükselerek 2011 yılının şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranının nisandaki 61,9 seviyesinden, temmuzda 70,7 seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, mayıs ayı ile yeniden yükselişe geçen mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endekslerinin de temmuzda yükselmeye devam ettiğine işaret etti.

Otomobil üretiminin de haziranda mayıs ayına göre yüzde 71,7 oranında, otomobil satışlarının ise yüzde 127,6 oranında artış kaydettiğini dile getiren Erdoğan, temmuzda otomobil satışlarındaki artış eğiliminin devam ettiğini ve bir önceki aya göre artışın yüzde 21,7 olduğunu söyledi.

İhracatın, nisan ayından sonra sürekli artış kaydettiğini, temmuz ayında 15 milyar dolar ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Erdoğan, "Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,2 den yüzde 84,5 seviyesine yükselmiştir. İhracattaki iyileşme sürecinin önümüzdeki dönemde devam etmesini ve normalleşme sürecine... Özellikle ülkemizi önemli sayıda turistin ziyaret etmesiyle birlikte ben inanıyorum ki bize olan bu noktadaki artış, güven daha da artacaktır." diye konuştu.

"Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazacaktır"

Son dönemde sağlanan finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor düzeyde artışlar yaşandığını da vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık bankacılık sektörümüz, güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahiptir. Sektörün, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,5 ile yüzde 8 olan yasal asgari oranının oldukça üzerindedir. Yabancı para açık pozisyonu kaynaklı kur riski bulunmayan sektörün, tahsili gecikmiş alacakları da sürdürülebilir seviyelerdedir. Türkiye ekonomisi artık tüketim yerine üretimi önceleyen, ithalata bağımlı değil ihracat odaklı yapısıyla küresel değer zincirine daha entegre olan ve daha fazla katma değer üreten bir model ile yoluna devam edecektir. Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yıldaki oldukça zorlu şartlara rağmen güçlü ve sağlıklı bir ekonominin inşası için pek çok yeni politikayı hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Küresel ekonominin önemli ölçüde daralacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda, attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile ülkemizin önüne gelen yeni fırsatları özellikle değerlendirmesini sağlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Aşk ile çalışan yorulmaz." inancıyla son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkeye ve millete hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Büyük ve Güçlü Türkiye davamıza inanan ve bize destek veren herkese, şahsım ve milletim, kabinem adına özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, 13 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerini yapacaklarını hatırlatarak, "O günkü yapacağımız konuşmada da inşallah kuruluşundan bu yana 'neler yaptık, neleri ürettik ve bundan sonra da neler yapacağız', bunları tüm milletimle paylaşacağız ve yola da güvenle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 21:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Son Dakika

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