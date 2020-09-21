Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Dünya ile birlikte biz de Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda bu hususların ayrıntılı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'yi bu süreçten en az hasarla ve sonrasında en büyük kazanımları elde edecek şekilde çıkartacaklarını vurgulayarak, "Karşımızdaki sorunun sağlık krizi olmanın yanında küresel düzeyde siyasi, ekonomik, toplumsal sonuçlara yol açabilecek boyutlar taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla mücadele stratejimizi yaşanan krizin çok boyutlu ve çok katmanlı yapısına uygun şekilde belirliyoruz." ifadesini kullandı.

Milletin hem sağlığını korumayı, hem geleceğini inşa etmeyi birlikte temin edecek bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'yi 2023 hedeflerinin kılavuzluğunda bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürme gayretlerinden asla taviz vermediklerinin altını çizdi.

"Keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da artıracağız"

Erdoğan, bir yandan yeni şehir hastaneleri ve acil durum hastaneleri açarken, diğer yandan Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini de kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çekti.

Bir yandan salgının önünü kesmek için gece gündüz gayret gösterirken, diğer yandan siyasi ve askeri tüm imkanlarla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan virüsü yenmek için gereken bilimsel çalışmaları yürütürken, diğer yandan ekonomimize yönelik sinsi tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Bir yandan salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime destek verirken, diğer yandan büyük yatırımlarımızı hizmete sunmayı kesintisiz sürdürüyoruz. Üstelik bu gayretlerimizden somut neticeler de alıyoruz. Mesela Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ekonomik büyüklüğü ve moral yönü ile milletimize umut vermiştir.

İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'de halen süren çalışmalarla, keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da artıracağız. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yaptığımız harekatları kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Ekonomimiz, üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor"

Erdoğan, "Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor. Sanayi üretimindeki artış salgına rağmen yıllık yüzde 4,4'ü buldu. Organize Sanayi Bölgelerindeki elektrik tüketiminin ağustos ve eylül aylarında salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıkması üretimdeki artışın işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Art arda açılan otoyol projelerinin Türkiye'nin insan ve yük taşımacılığı kapasitesini yükselterek 81 vilayetteki 83 milyon vatandaşın tamamının refahının artışına katkı sağladığına işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, "Hep derdim yine söylüyorum; Su medeniyettir, yol medeniyettir. Yolu olmayan medenilikten bahsetmesin. Hizmete sunduğumuz her baraj, sulama ve enerji altyapımızı bir adım daha öteye taşıyor. İhracatlarımız her zamanki gibi destan yazmayı sürdürüyor. Tarımda oldukça bereketli bir sezonu geride bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, turizm ve ticarette kayıpların en azından bir bölümünün telafi edildiğine dikkati çekerek, "Hizmet sektörünü olumsuz etkileyen kısıtlamaların bir kısmını salgının seyrine göre önümüzdeki bahara kadar peyderpey kaldırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının, güçlenmesinin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırarak, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Eski halin muhal olduğunu eninde sonunda anlayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin ve hiçbir gücün salgının ardından siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada Türkiye'nin hak ettiği yeri almasını engellemesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin Cumhuriyet dönemi boyunca defalarca maruz kaldığımız o karanlık senaryolara, ahlaksız oyunlara, sinsi tuzaklara bir kez daha düşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu tezgahın işlemesi için kullanılan terör örgütlerinden siyasi ve sosyal tetikçilere kadar hiçbir kuklaya aradığı fırsatı sunmayacağız. Darbe ve vesayet eliyle milletimizin değerlerinin çiğnenmesine, zenginliklerinin yağmalanmasına, geleceğinin karartılmasına canımız pahasına da olsa rıza göstermeyeceğiz.

Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez diyoruz ki; Başaramayacaksınız. Bunlar da artık eski halin muhal olduğunu eninde sonunda anlayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça, ülkemize yıllarca müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor. Unutmayın, korkunun ecele faydası yoktur."

"Husumet sergileyenleri unutmayacağımızın bilinmesini isterim"

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/ Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım/Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne çekilen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış bir şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa, yol arkadaşlığımızı yaparsa, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, yoluna canımızı ortaya koyacağımız dostumuzdur, kardeşimizdir. Buna karşılık bize pusu kuran, husumet sergileyen, hele hele saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim."

(Sürecek)