Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

11.01.2021 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni yılın ilk kabine toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'nin Türkiye'nin, vatandaşların ve tüm dünya için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsanlığın 2020'yi iyi hatıralarla kapatmadığını belirten Erdoğan, "Ülkemiz de dünyayı etkileyen sıkıntılar ve yaşadığı afetler sebebiyle geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktı. Halbuki Türkiye olarak 2020 yılını güzel bir başlangıçla karşılaşmıştık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni duruma hazırladık. Zaten güçlü olan sağlık altyapımızı ve sağlık sistemimizi, açtığımız yeni hastanelerle tahkim ettik. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere yönelik nakdi hibe ve destek programları başlattık." ifadelerini kullandı.

Ekonomide aldıkları tedbirlerle salgının Türkiye'ye gelişini geciktirerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer salgın mart ayını hiç etkilememiş olsaydı bu oranın 1 veya 1,5 puan daha üzerine çıkmış olacaktık. Yılın ikinci çeyreğinde ise koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi. Bu dönemde Türkiye, diğer ülkelere nazaran oldukça düşük bir seviye olan yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde bu zor dönemde ekonomimizin direncini korumayı başardık.

Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarıyla hızlı bir toparlanma sürecine gittik. Üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimi yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 oranında arttı. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı 10 puan artarak yüzde 63'ten yüzde 73'e yükseldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında üçüncü çeyrekteki ciro endeksi artışı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 oldu. Otomobil ve konut piyasalarında haziran ayı ile birlikte ciddi bir hareketlilik görüldü. Hatta satışlar geçen senenin bile üzerinde gerçekleşti."

"Ekonomideki olumlu hava, güven endekslerine de yansıdı"

Erdoğan, geçen yıl otomotiv piyasasının, bir önceki yıla göre yüzde 61 büyümeyle 773 bine yaklaştığına işaret ederek 2020'nin ilk 11 ayındaki konut satışlarının da önceki yıla göre yüzde 21,5 artışla 1 milyon 400 bine ulaştığını söyledi.

Ekonomideki bu olumlu havanın, güven endekslerine de yansıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla Türkiye'nin, dünyada en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu kaydetti.

Aynı şekilde dördüncü çeyreğe de güzel başlandığını belirten Erdoğan, "Hatta ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık sanayi üretimini gerçekleştirdi. Kapasite kullanım oranımız yüzde 76 seviyesine ulaştı. İmalat sanayi, satın alma yöneticileri endeksi büyümeye ilişkin eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemize duyulan güvenin artmasıyla risk primimiz 300'ün altına geriledi. Borsamız 2020'de yatırımcısına yüzde 29 getiri sağlayarak dünya çapında en iyi performans gösteren piyasalardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk haftasında da borsa endeksinin yüzde 4,3'lük artışla rekor tazelediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalara rağmen 2020 yılını ihracat açısından da oldukça iyi tamamladık. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 169,5 milyar dolar ile programda belirlediğimiz hedefi yaklaşık 4 milyar dolar aştı. Henüz rakamlar açıklanmadı ama aynı şekilde 2020 yılı yine yüzde 0,3 olan büyüme hedefimizi aştığımıza inanıyorum. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyümesi ekonomimizin gücünün ifadesidir.

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz ise geçtiğimiz yılın ekonomimize en güzel armağanı oldu. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak haftada birkaç açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan ulaşıma, enerjiden sulamaya, haberleşmeden savunma sanayisine kadar pek çok alanda hedeflerimize uygun adımlarla ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.

Tüm bu gelişmeler sayesinde salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırımın, üretimin, istihdamın, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlandığı bir yıl olacağına inanıyorum. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve bir süredir üzerinde çalıştığımız reformlar olacaktır."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika


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