Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başlandığını belirterek, çok uzak olmayan bir tarihte, Türkiye'nin ve dost ülkelerin uydularının bu tesislerden uzaya gönderileceğini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni yılın ikinci ayının ilk kabine toplantısını yaptıklarını belirten Erdoğan, dünya ve Türkiye için oldukça zorlu geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girilen 2021'i yeni bir şahlanış yılı haline getirmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, bu amaçla yılın ilk gününden itibaren bir yandan salgınla mücadeleye, diğer yandan yatırımlara, eser ve hizmet kazandırma çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Sadece ocak ayında milletin hizmetine sundukları eserlerin kısa bir özetinin bile bu doğrultuda katedilen mesafeyi göstermeye yeterli olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettikleri Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunu hizmete açtıklarını anımsattı.

Bu eserin, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından olduğunu ifade eden Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün 660 metre uzunluğu ve 380 metre orta açıklığıyla kendi kategorisinde dünyanın dördüncü büyük eseri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki iddiasının ve gücünün son işareti olan Türksat 5A uydusunu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 5B uydumuzu da önümüzdeki yaz başında uzaya fırlatacağız. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki büyük uydular yerine düşük maliyetleri ve teknik kolaylıkları sebebiyle daha kısa mesafelerdeki mikro uyduların önemi giderek artıyor. Biz de bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. İnşallah çok uzak olmayan bir tarihte, ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesisimizden uzaya göndereceğiz. Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayisine kadar, geniş bir kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Bu adımın, gençlerimizin 2053 vizyonlarının altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olacağına inanıyoruz."

"Yol haritasını konuştuk"

Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını 9 Ocak'ta hizmete açtıklarını, yılın ilk kabine toplantısını ise 11 Ocak'ta yaptıklarına değinen Erdoğan, kabine toplantısı öncesi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinin resmi açılışı sebebiyle gençler ve sporcularla bir araya geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile 12 Ocak'ta yaptığı toplantıda ise ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak fayda temelinde geliştirme iradesini teyit ettiklerini söyledi.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katıldıkları 13 Ocak'ta Türkiye medyasının yanında sanat, spor ve kültür dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetimiyle 15 Ocak'ta buluşarak yeni döneme ilişkin yol haritasını konuştuklarına da değindi.

Erdoğan, geçen yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihin en yüksek ihracat rekoru ile kapatan iş insanlarının, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Silvan Projesi GAP'ın en bereketli bölümü"

Türkiye'nin sanat birikimini göstermesi bakımından önemli gördüğü Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptıklarını anımsatan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019 ve 2020 Özel Ödüllerini, müzecilik alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'ye değer kazandıran kurumlara ve sanatseverlere 20 Ocak'ta takdim ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nun yönetim kurulu üyeleriyle 22 Ocak'ta bir araya gelerek hem geçen yılın değerlendirmesini yaptıklarını hem de yeni yılda yapılabilecekleri konuştuklarını kaydederek şöyle devam etti:

"23 Ocak'ta önce İstanbul Fırkateyni Denize İniş ve Pakistan Milgem Korvet Projesi üçüncü gemi ilk kaynak törenine katıldık. Bu törende Türk savunma sanayisinin denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk. Ardından Diyarbakır-Silvan Barajı gövde dolgusu, Başlar Barajı, Ergani Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin açılış törenine canlı bağlantı ile iştirak ettik. Silvan Projesi GAP'ın en bereketli bölümlerinden birini oluşturuyor. Bünyesinde 8 ayrı baraj ve 23 sulama tesisi olan bu proje tamamlandığında 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak. Silvan Barajı'nın gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan Sulama Tünelleri'nin inşaatlarına da hız verdik. İnşallah hem barajın hem tünellerin hem de sulama tesislerinin inşasını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka ama mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazanç kaynağı haline getireceğiz."

"Geniş bir alanda gençlere hizmet verecek"

Elazığ ve Malatya illerinde can kaybı yanında ciddi yıkama yol açan depremin birinci yılında millete verilen sözleri tutmanın sevincini paylaşmak üzere 25 Ocak'ta Elazığ'a gittiklerini belirten Erdoğan, "Depremin 6. ayından itibaren teslim edilmeye başlananlarla birlikte toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaz aylarına kadar tamamlamış olacağız. Aynı şekilde Malatya'da da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip, hak sahiplerinin hizmetine sunacağız." dedi.

Bu tür projelerde sadece konut yapmadıklarını, okulu, camisi, çarşısı, parkı, yeşil alanları ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ettiklerini vurgulanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaptığımız köy konutları, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayacak, planlaması ve projesiyle gerçekten örnek bir çalışma oldu. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Elazığ ziyaretimizde ayrıca Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin resmi açılışını da yaptık. Bu merkezde yazılımdan kodlamaya, tasarımdan montaja, tarımdan binicilik ve okçuluk sporlarına kadar geniş bir alanda gençlerimize hizmet verilecek."

"Yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Devlet korumasında yetişmiş gençler, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli bir programı 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediklerini de anımsatan Erdoğan, bu programda gençlerden 1093'ünün, engellilerden 1140'ının, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarından 370'inin kamuya atamasını yaparak, sosyal devlet vazifesinin birini daha yerine getirdiklerini söyledi.

Erdoğan uzun süredir, genel kadroların önemli bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ettiklerini belirterek, "Kamuda yaptığımız bu tür istihdamları ve sosyal destek programlarımızı, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin, milletinin her kesimine vefasını bir gereği olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra da ihtiyaç sahibi herkesin istihdamından aynı ve nakdi desteğine kadar her konuda yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde pek çok devlet ve hükümet temsilcisiyle telefon ve telekonferans görüşmeleri ile yüz yüze kabuller gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii her biri aynı zamanda ülkemiz meselelerinin konuşulduğu, tartışıldığı platformlar olan parti kongre üyelerimiz ve diğer parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında haftanın her günü devlet ve millet meseleleri ile ilgili yaptığımız kabulleri veya telefon görüşmelerini mutat mesaimiz olduğu için ayrıca saymıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)