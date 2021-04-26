Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

26.04.2021 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Bizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayı ile buluşturan Rabbimizin, bayrama da aynı şekilde hepimizi sağlıkla afiyetle huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum." diyen Erdoğan, geçen hafta kabinede bazı değişiklikler yaptıklarını hatırlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını hem ikiye böldüklerini hem de iki yeni isme burada görev verdiklerini anımsatan Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yürüteceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı vazifesini Mehmet Muş'un devraldığını hatırlatan Erdoğan, "Kendilerine bir kez daha Kabine'mize hoş geldiniz diyor, Rabbimden başarılar diliyorum." dedi.

Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan'a yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Erdoğan, "Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Ülkemize hizmet eden herkes gibi bu arkadaşlarımızı da hep şükranla hatırlayacak, gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettiklerini kaydederek, Tatar ile görüşmelerinde ikili iş birliği konularını, yarın Cenevre'de gerçekleştirilecek "gayriresmi 5+1 Birleşmiş Milletler" toplantısını ele aldıklarını aktardı.

Tatar'ın Cenevre'de, Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getireceğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gazalarının mübarek olmasını diliyorum"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava unsurları ile PKK/YPG terör örgütünün Kuzey Irak'taki fesat yuvalarına karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, sınırları dışından ve içinden maruz kaldığı terör saldırılarına karşı 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni bir konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzun dibine kadar gelip eylem yapmasını beklemeden terör örgütlerini inlerinde bulup yok etme stratejisi ile hareket edeceğimizi tüm dünyaya duyurduk. Bu doğrultuda hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine yönelik, tarihlerinde görülmemiş ağır darbeler indirdiğimiz operasyonlar yürüttük, harekatlar gerçekleştirdik. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adı verilen son operasyonlarımız da işte bu amaçla yürütülmektedir. Operasyonlarımızda görev alan kahraman askerlerimizin her birini alınlarından öpüyor, gazalarının mübarek olmasını diliyorum. Cumartesi günü hareket merkezine bağlanarak askerlerimize terörle mücadeledeki kararlılığımız ile başarı temennilerimizi ifade ettik. Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden tamamen kurtardığımız gibi inşallah sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör oluşumuna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Her ne kadar bu konudaki hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı hala anlamayanlar varsa da biz, sahada ve masada yürüttüğümüz mücadele ile hakikatleri herkese kabul ettireceğiz."

Operasyonda 2 şehidin olduğunu belirten Erdoğan, "2 şehidimize de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları inşallah cennet olsun. Yaralılarımız, onların da ağır bir durumu söz konusu değil. Rabbimden kendilerine şifalar diliyorum." dedi.

"Acıların yarıştırılmasını insani bulmuyoruz"

Suriye'de sınırların dibinde bir terör oluşumu peşinde koşanların da er geç bu gerçeği göreceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, "Biz, kimin ne dediğine, kimin kiminle yürüdüğüne bakmadan, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmayı sürdüreceğiz. Allah, Türkiye'nin ve onun göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediği açıklamasına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler, milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz ancak bu durum, ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdanı müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bize 'soykırım' ithamını yönelten çevrelerin hepsi de böyle bir mukayese sonrasında insan içine çıkamayacak hale gelecektir. Esasen son 2 asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketleri Osmanlı coğrafyasında, yani bizim vatanımızda olmuştur."

"İstismara müsait malzeme değil"

Osmanlı'nın Balkanlar'dan Kafkaslar'a uzanan topraklarındaki nüfusunun neredeyse yarıya yakınını oluşturan 10 milyon insanın yarısının ölüm, yarısının ise sürgün acısı yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "Bunu biz söylemiyoruz, bizzat Batılı tarihçiler ifade ediyor. Dikkat ederseniz bu 10 milyon insanla ilgili ne silahlı bir çete fotoğrafı ne geride bıraktıkları kanlı izler ne utanç verici başka hangi bir hikaye göremezsiniz, bulamazsınız." dedi.

Bu insanlarla ilgili anıtlara, lobilere, meclis kararlarına ve haklarının aranması anlamına gelecek bir faaliyete de rastlanmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece dedelerin torunlarına yürekleri burkularak, gözlerinden akan yaşlara engel olamayarak anlattıkları acı hatıraları vardır. Çünkü bu insanlar Türk'tür, çünkü bu insanlar Müslüman'dır. Dolayısıyla Batılının gözünde istismara müsait malzeme değildir. Millet olarak bugüne kadar kendi acılarımızı istismar aracı haline getirme gibi bir zihniyetle hareket etmedik. Bizim acılarımızı kalbimize gömüp sadece ileriye bakma erdemimizi, sanıyoruz bazıları yanlış anlıyor. Buna göre bizim de Batı'da Balkanlar'ın kaybından, Doğu'da uğradığımız işgallerin hesabına, güneyimizde bize verilip tutulmayan sözlere kadar kapsamlı bir muhasebe yapıp ortaya çıkan faturayı da muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor. Hiç sınırlarımız dışına çıkmaya bile gerek yok, Adana'dan Antep ve Maraş'a, İzmir'den Afyon'a, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Kars'tan Artvin'e kadar her şehrimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile yeter. Aynı yaklaşımı tüm mazlum toplumların, coğrafyaların da göstermesi halinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını kim bilebilir. Batı'nın Ermeni meselesindeki tutumu ve terör örgütlerine karşı sergiledikleri riyakar tavrın sonu işte bu yola çıkıyor."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika


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