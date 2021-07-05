Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, ülkeye yönelik 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

İstihbaratın ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sayesinde yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplum bünyesinden temizlediklerini ifade eden Erdoğan, "Örgütün stratejik kurumlardaki tüm mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerinin akamete uğratılması için de yoğun gayret içinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlardan alınan neticelerin çoğunu işin tabiatı gereği kamuoyu ile paylaşamıyoruz ancak yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. Sadece bu yıl içerisinde örgüt elebaşısının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır.

Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu kişi, Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir.

Son dönemde üst üste yakalanan isimler, FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt, mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhtarı kampanyaları artırmıştır. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecektir. Bu devlete ve bu millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."

"Gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı 7 tonu aşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele yanında en az onun kadar tehlikeli gördükleri uyuşturucuyla mücadelede de emniyet ve gümrük teşkilatlarının yoğun gayretleri sayesinde son 2-3 haftada çok önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Sadece son 6 ayda dün Gürbulak'ta ele geçirilen 462 kilogramlık likit eroinle birlikte gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı 7 tonu aşmıştır. Bu tablo, Türkiye'nin kendi vatandaşları ile birlikte Avrupa başta olmak üzere bölgesindeki tüm ülkelerin gençlerinin uyuşturucudan korunmasında da önemli bir misyon üstlendiğini göstermektedir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülkedeki gençler için 40 yerde düzenlediği, spordan bilime kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kamplara da değinen Erdoğan, kamplara başvuru yaşının üst sınırını 22'den 25'e yükselttiklerini bildirdi.

Gençleri hayata hazırladıkları bu kampları yılın 12 ayına yaydıklarını belirten Erdoğan, başvuruları halen devam eden kamplara tüm gençleri beklediklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)