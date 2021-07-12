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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

12.07.2021 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde hem gündemdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları toplantıyı tamamladıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla yürüdüğünü, şu ana kadar hedeflerden kayda değer bir sapma yaşanmadığını söyledi.

Aşılama çalışmalarını hızla sürdürdüklerini, yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona yaklaştığını ifade eden Erdoğan, dünyada salgına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma yönteminin aşılama olduğunu vurguladı.

"Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında ve başarıyla sürdürmesinde aşılamada katettiğimiz mesafenin çok büyük payı vardır. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde, her organizasyonda bu kurallara riayet etmek çok daha önemlidir. Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde yeniden aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."

Turizmde 20 milyar dolar gelir hedefi

Erdoğan, yaşanan güzel gelişmeleri vatandaşların da gördüğünü, faaliyetlerini, belirlenen kurallara göre normal düzene uyarak geçirenlerin, işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ettiklerini dile getirdi.

Turizm sektörünün 25 milyon turist ve 20 milyar dolar turizm geliri hedefiyle son süratle çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Üretim ve ihracat tarafında zaten bir sıkıntımız yoktu. Normalleşmeyle, hamdolsun orada da bir yükseliş trendi başladı. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Kendi yatırımcılarımızın da yeni yatırım, kapasite artışı, makine alımı ve hammadde tedariki konusunda yoğun gayret gösterdiğini biliyoruz. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te beş organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ziyaret ettikleri şehirlerde gerçekleştirdikleri açılış törenleri listesinde mutlaka çok sayıda fabrikanın yer aldığını aktardı.

Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalıştıklarını, artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile iş başı eğitimini birleştirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençlerimizin girişimcilik konusundaki iştahlarını ve kabiliyetlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yardımcı olacak pek çok program ve proje uyguluyor. Kabiliyetli ve birikimli insanlarımız için ülkemizin sunduğu imkanların yurt dışındaki alternatiflerin kat ve kat üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkının neticelerini önümüzdeki dönemde beraberce takip edeceğiz."

Erdoğan, geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında ekonomiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme paylaştığını anımsattı.

"2023 hedefleri ve 2053 vizyonu"

"Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu açıklanan her veriyle tekrar tekrar göreceğiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var ama elimizdeki imkanlar, potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların kat ve kat üzerindedir. Türkiye ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları ve çektikleri sıkıntıları telafi etmek için bugüne kadar pek çok destek ve teşvik programını hayata geçirmiştik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması halinde bu adımları sürdürmekte kararlıyız. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız.

Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil, tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı önümüzdeki bu büyük imkanı değerlendirme konusunda bize çok önemli avantaj sağlıyor. Ülkemizi istikrar ve güven ikliminde hedeflerine doğru yaklaştırdıkça bu tabloyu çok daha net görebileceğiz.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika


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