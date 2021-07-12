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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

12.07.2021 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin, "Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin, "Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, uzunca bir dönem tarım ve hayvancılık dışında kayda değer bir ekonomik faaliyetin olmadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerde hızlı bir sanayi ve ticaret atılımının göze çarptığını belirtti.

Yüksek istihdam kapasitesine sahip fabrikaların ardı ardına açıldığı, hizmet sektörünün canlandığı, ihracatın yaygınlaştığı bu şehirlerin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına çok önemli destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bölge insanını baskı ve zulüm altında tutan, inim inim inleten, geri kalmışlığa mahkum eden bu bölücü zihniyet geriledikçe, bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor." diye konuştu.

Geçen cuma Diyarbakır'a yaptığı ziyarette, bu heyecanı bir kez daha ve çok daha belirgin şekilde gördüklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah ülke ve millet olarak hepimizin önünde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Yeter ki bir olalım, iri olalım, beraber olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım." ifadesini kullandı.

Erdoğan, perşembe günü FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5. yılı olduğunu hatırlatarak, bu vesileyle ülkenin ve milletin bekası uğruna hayatlarını feda eden güvenlik güçleri ile 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanının, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkarılacak tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah 15 Temmuz günü bizzat iştirak edeceğimiz programlarla bu önemli hadiseyi bir kez daha ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Her 15 Temmuz tarihi, bizim için ülkemize ve milletimize uzanan hain elleri kırma azmimizi bileyen bir hatırlama vesilesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurban Bayramı için her türlü önlem alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta idrak edilecek Kurban Bayramı'nı da tebrik ederek, bayramda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü dolayısıyla geniş bir ekiple KKTC'de olacağını bildirdi.

Erdoğan, "Bayramın birinci gününü Kıbrıslı kardeşlerimizle geçirecek ve 20 Temmuz törenlerine katılacağız. Böylece tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve adalet arayışında, en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğimize inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Kurban Bayramı için kurumların hazırlıklarını tamamladığını aktaran Erdoğan, trafik düzeninden, kurban kesme organizasyonlarına kadar, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbirin ilgili kurumlarca alındığını kaydetti.

Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücülerimizin kesinlikle yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça tedbirleri arttırmaları, yolda seyreden mobilet, motosiklet, bisiklet türü küçük araçlar konusunda dikkatli olmaları çok çok önemlidir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı emniyet ve jandarma birimlerimiz bayram boyunca denetimlerini kesintisiz devam ettireceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımız da vatandaşlarımızın kurbanlarını gönül huzuruyla kesebilmeleri için gereken tedbirleri aldılar. Bu arada malum üç tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. Temenni ederiz ki orman yangınlarıyla bu süreç içerisinde inşallah karşı karşıya kalmayız."

"5 milyon 50 bin kurbanlık hazırlandı"

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 800 bin küçükbaş, 963 bin büyükbaş havyanın kurban olarak kesildiği bilgisini paylaşan Erdoğan, bu yıl 3 milyon 700 bin küçükbaş, 1 milyon 350 bin büyükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 50 bin hayvanın kurban kesmek isteyen vatandaşlar için hazır edildiğini aktardı.

Allah'tan, ümmeti Muhammed'e, manevi hazını alarak sağlıkla ve ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi nasip etmesini dileyen Erdoğan, bayramın Suriye, Filistin ve Yemen gibi zulüm altında yaşayan coğrafyalar başta olmak üzere, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

"Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabullenmemiz mümkün değildir"

İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı bu mübarek günlerde milletin birliğine ve beraberliğine yönelik bir provokasyon olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, din ve inanç hürriyetlerini korumanın, en başta gelen vazifeleri olduğunu vurguladı.

Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir edepsizliği kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Bayram tatili

Bayram arifesi olan pazartesi yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan, yani salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil olduğunu açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika


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