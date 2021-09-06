Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Salgınla mücadele kapsamında esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve tüm vatandaşların mağduriyetine meydan vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, geçen 2 yıla yakın süre boyunca gerek bütçeden gerekse diğer kamu kaynaklarından verdikleri doğrudan desteklerin yanında vergi ve prim kolaylıkları uygun şartlı kredi imkanları da sağladıklarını anlattı.

Bu kapsamda aldıkları tedbirlerin ve sağladıkları desteklerin ekonomik büyüklüğünün yıl sonunda toplamda 734 milyar liraya ulaşacağını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun milli gelire oranını düşürerek maliye politikasının sürdürülebilirliğini güçlendireceğiz. Bu kapsamda merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının program dönemi sonunda yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faiz dışı dengenin de program dönemi sonunda yüzde 0,3 fazlaya dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Program süresince harcamaları gözden geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız. Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak kavranmasına ve vergilendirilmesine yönelik çalışmaları hızlandıracağız."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik öncelikler çerçevesinde yürüttükleri borçlanma politikasını, Türk lirası öncelikli hale getireceklerini, yurt içi döviz ve altın cinsi borçlanmaları daha da azaltacaklarını ifade etti.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kapsamlı bir program oluşturup uygulamaya koyacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Orta Vadeli Programımız ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütçelerinin hazırlanmasına yönelik yasal süreci başlatıyoruz. Bu kapsamda Meclisimize sunacağımız ödenek teklif tavanlarını belirledik. İnşallah Meclisimizden de onay aldıktan sonra 2022 yılında yapmayı hedeflediğimiz işler için hemen kolları sıvayacağız."

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığı Orta Vadeli Programın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Vatandaşlara aşı yaptırma çağrısı

Erdoğan, "Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum. Küresel sağlık krizinin bitmediğini göz önünde tutarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere tüm tedbirlere hassasiyetle riayet etmeyi sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeltik fiyatları belli oldu

Çeltik hasadı için Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını da belirlediklerini bildiren Erdoğan, "Buna göre, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hasat döneminin ve alım fiyatlarının çeltik üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)