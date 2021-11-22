Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'de geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcunun değil, bankalarda ve yastık altında ciddi bir döviz varlığının bulunduğunu belirten Erdoğan, ihracat ve ithalat işi olanlar dışında kayda değer düzeyde döviz borcu olan şirketin de olmadığını ifade etti.

Bankaların açık pozisyonlarının bulunmadığını, bütçe performansının yüksek seviyede olduğunu dile getiren Erdoğan, büyük altyapı projeleri önemli ölçüde bittiği için yatırımlarda kullanmak üzere acil finansman ihtiyacının da kalmadığını söyledi.

Dünyanın Türkiye'den örnek aldığı yap-işlet-devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerin de kamu finansmanına yük getirmediğini belirten Erdoğan, sektörün gayretli çalışması sayesinde turizm gelirlerinin hızla arttığını kaydetti.

Savunma sanayinin ülkenin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, Suriye, Libya, Kafkasya gibi istikrarsızlık bölgelerindeki başarılı kriz yönetiminin siyasi ve insani hareket alanını genişlettiğini söyledi.

Karadeniz'de bulunan doğal gazın en önemli döviz gideri olan enerji sorununun çözümü konusundaki umutları güçlendirdiğini dile getiren Erdoğan, "Bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 288 bin kişi artan istihdam ile son aylarda fazla vermeye başlayan cari denge, attığımız adımların amacımıza uygun sonuçlar doğurduğuna işaret ediyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere dayanmaktadır." diye konuştu.

"Bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor"

Ekonomi politikalarının bir aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olanın ülkenin ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, enflasyonun sadece parasal daralma ile düşürülebileceği teorisinin kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi mandacı iktisatçıların arzuladığı şekilde küçültecek, zayıflatacak, insanlarımızı işsizliğe, açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Üstelik bu reddimizi yeni de değil, uzunca bir süredir ortaya koyuyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımları atıyoruz. Yeni küresel sistem arayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı böyle bir mücadele için bize geçmişte hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Uyguladığımız bu politikayla küresel finans çevrelerinin ülkemizi bunca zamandır ekonomik boyundurukları altında tutanların ve onların içerideki tetikçilerinin şimşeklerini üzerimize çektiğimizin de elbette farkındayız.

Ama ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Biz de işte bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız."

"Tamamlama programlarıyla acil insan kaynağı ihtiyacımızı karşılayacağız"

Salgının yeni dalgalar ve yeni bilinmezliklerle dünyadaki etkisini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinden aşağıya kadar her konuda salgınla mücadelede oldukça iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Okullarda eğitim ve öğretimin sürdüğünü, iş yerlerinin çalıştığını, vatandaşların günlük hayatlarına herhangi bir sınırlamaya tabi tutmadan devam ettiğini dile getiren Erdoğan, sahip olunan bu imkanlara devam edebilmek için tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da kısmi kapatmaların gündeme geldiği bir dönemde sadece biraz daha dikkatli ve özenli davranmaya ihtiyaç bulunduğunu belirten Erdoğan, aşı olmayanların veya aşısı eksik olanların sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti.

Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada salgınla mücadelede dünyanın önünde giderek Türkiye'yi bu musibetin sıkıntılı sonuçlarından koruyacaklarını ifade etti.

Okullarda eğitim ve öğretime bir haftalık ara tatilin ardından bugün tekrar başladığını, ara tatil döneminde 1170 okulu öğrencilere hizmet verecek yeni kütüphanelerine kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu yılın sonuna kadar ülkemizde kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde işgücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağımızı hızla yetiştirmek için de mesleki eğitim merkezlerini daha aktif kullanacak tedbirleri alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezi olmayan organize sanayi bölgesi bırakmamaya yönelik yoğun bir çalışma içindeler. Bu merkezlerde 6-8 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarıyla acil insan kaynağı ihtiyacımızı karşılamayı planlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle azaltılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz"

Bu yıl yağışın bol ve bereketli olduğu bir mevsim geçirerek gelecek yıl çiftçinin üretim ve gelir seviyesini daha da yukarıya çıkarmayı ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin tarımda dünyanın 206 ülke ve bölgesine 2 binin üzerinde ürün gönderen, yılın ilk 9 ayında 17 buçuk milyar dolar gelir elde eden bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımlarımızın yelpazesini hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı dışarda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz." diye konuştu.

Sporcuların uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarıların milletçe herkesi gururlandırdığını ifade eden Erdoğan, bu başarıların kalıcı olması için altyapıdan eğitim ve teşvik programlarına kadar her alanda çok önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Ulaştırma başta olmak üzere inşası süren büyük altyapı projelerini bir an önce milletin hizmetine sunmak için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yerinde gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolunu belirlenen tarihten bile önce hizmete açmayı ümit ediyoruz." dedi.

Son dönemde Türkiye'ye kazandırılan kültür, sanat yatırımlarının nesiller boyunca gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verecek abide eserler olduğunu ifade eden Erdoğan, kapasitelerini büyüten, yeni inşa edilen fabrikalarla organize sanayi bölgelerinin her birinin harıl harıl çalışan üretim merkezlerine dönüştüğünü belirtti.

Erdoğan, üretimdeki her bir istihdamın lojistik ve diğer hizmet sektörlerinde 4'e 5'e kadar çıkan ilave istihdama yol açtığı gerçeği ışığında ülkeyi büyütmek, güçlendirmek, kalkındırmak için gece gündüz mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

(Bitti)