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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

03.01.2022 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda milletle birlikte pek çok sınamadan alınlarının akıyla geçtiklerini belirtti.

Vesayetin gücünün milletle beraber törpülendiğini, kalkınma altyapısının beraber güçlendirildiğini dile getiren Erdoğan, "Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Her bir insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber genişlettik." ifadesini kullandı.

Ekranları başında olanlara seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz size aşığız. Biz sizin dertliniz olan bir iktidarız ve biz terör örgütlerine karşı olan mücadelemizi bu can bu tende oldukça sonuna kadar vermekte kararlıyız. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin başını hep birlikte ezdik. Küresel yönetim sisteminin çarpıklıklarına beraber başkaldırdık. Sınırlarımıza kadar dayanan emperyalist hevesleri beraber kursaklarında bıraktık. Darbecilere karşı sokakta beraber direndik. Ülkemizin karada, denizde, havada her alanındaki menfaatlerini her yerde beraber müdafaa ettik. Şimdi de aynı başarıyı ekonomideki hedeflerimize ulaşarak inşallah yine beraberce göstereceğiz. Yaptığımız hiçbir fedakarlığın, çektiğimiz hiçbir sıkıntının, akıttığımız her damla alın terinin, yüreğimizde büyüttüğümüz her umut katresinin boşa gitmediğini, gitmeyeceğini, beraberce göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Yeter ki 2023 hedeflerimize, 2053 vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkalım.

Yeter ki yalana, iftiraya, fitneye, fesada, hasede, kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarına kapılarımızı kapatalım. Emin olun nasıl bugünkü Türkiye 20 yıl önceki Türkiye'nin fersah fersah ilerisindeyse, çok değil, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasının Türkiye'si de bugünden çok daha ileride olacaktır. Biz ömrümüzü hizmetine adadığımız 84 milyon insanımızın her birine güveniyoruz. Sizlerin de bize güvenmeye devam etmesini istiyoruz."

"Öğrencilerimizden tek isteğimiz ülkelerine hayırlı evlat olarak yetişmeleridir"

Koronavirüs salgınının yeni varyantlar, yeni tehditlerle insanlığı tehdit etmeye, hayatı etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, salgının Omicron varyantıyla tekrar kapıya dayandığını söyledi.

Hasta sayılarında artış yaşansa da hastaneye yatış, yoğun bakım, vefat sayılarında henüz endişe edilecek bir durumun olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı da milletimizin hizmetine sunduğumuz bir dönemde artık salgına karşı çok daha güçlü, çok daha etkin, çok daha hızlı harekete geçirebileceğimiz korunma araçlarına sahibiz.

Milletimden 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske, mesafe üçlüsünden oluşan salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır, biraz daha dikkat istiyorum. Özellikle kapalı ve kalabalık yerlerde bu tedbirlere ne kadar riayet edersek hem kendimize hem sevdiklerimize sorumluluğumuzu o derece yerine getirmiş oluruz."

Erdoğan, TURKOVAC'ın kademe kademe ülke genelinde hizmete sunulduğu bir dönemde, bu konuda tereddütte olan vatandaşların da hızla aşılarını yaptıracaklarına veya tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Eğitimin her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerin en başında yer almayı sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Türkiye'deki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranlarının, bugün itibarıyla İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz eğitim öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." dedi.

"Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız 159 binden 235 bine yükseldi"

Hükümetleri döneminde sayıları 500 binlerden 1,2 milyonlara ulaştırılan öğretmenleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine önem verdiklerini vurguladı.

Erdoğan, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlere bir önceki yıla göre yüzde 134'lük artışla 2 milyon 773 bin öğretmenin katıldığını söyledi.

Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimle son 5 yılın en yüksek seviyesinin yakalandığını aktaran Erdoğan, bu yıl bu oranın çok daha artırılacağını kaydetti.

Erdoğan, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmadığını, buralardaki kitap sayısını da 2022 sonuna kadar 100 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllardan beri dillendirilen bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlık 2021 yılının son günü Meclise teslim edildi. Bu kanun çıktığında Türkiye eğitim öğretim tarihinde çok büyük bir adımı da atmış olacağız." dedi.

Erdoğan, geçen ayın son haftasında Mecliste 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda iki önemli değişiklik yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buna göre, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücreti artık biz ödeyeceğiz. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldıkları ücreti de iyileştirerek asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret alabilmelerini sağladık. Bu düzenlemeler öğrenci sayılarına da hemen yansıdı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız 159 binden 235 bine yükseldi. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır. Böylece mesleki eğitim üzerinden istihdamı artırırken, 28 Şubat katsayı uygulamasının mirası olan yetişmiş eleman bulamama sorununu da tarihin çöplüğüne atıyoruz."

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika
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