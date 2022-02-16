Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık verdiklerini, bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını söyledi.

Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz." dedi.

Firmaların ihtiyaç duydukları elektriği kendi bünyelerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, "Bu yöntemle rekabet güçleri artacak firmalarımız, aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Antlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesinde katkıda bulunacaklardır. Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, eğitim öğretim yılının yeni dönemine huzurlu bir şekilde başlandığını ifade ederek, bu meslek mensuplarının 60 yıllık özlemine cevap veren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da geçen hafta yürürlüğe koyduklarını hatırlattı.

Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili aralık ayının son haftasında yapılan yeni düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye devam ettiklerini bildiren Erdoğan, öğrenci sayıları 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerinde hedefin bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan bu merkezleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Lapseki Gelibolu arasında feribotla saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta sonu açılışını yapacakları 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi.

Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla tamamladıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan köprümüz, bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi, Malkara Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken, Lapseki Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz."

Erdoğan, Çanakkale Boğazı'nı bir gerdanlık gibi taşıyacak köprünün, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihindeki yerini alacağını vurguladı.

"Yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

Yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencilerine de müjde veren Erdoğan, "Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini iki kat artışla 32 GB'ye çıkardık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık 3'te 1'lik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece, üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Beslenme yardımında yaptığımız bu artışın, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Omicron varyantı vaka sayılarının artmasına rağmen, hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadıklarını söyledi.

Koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacı yerlileştirerek vatandaşların hizmetine sunarken, Turkovac aşısını da 81 ile ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan, "Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Turkovac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda tüm dünyayla birlikte biz de bu musibeti gündeminizden tamamen çıkartmış olmayı ümit ediyoruz." dedi.

(Bitti)