Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı işsizlik rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, "Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayısı 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda Türkiye'deki Alevi, Bektaşi vatandaşlar için uzunca süredir hazırlıkları yürütülen tarihi adımları açıkladıkları bir törene katıldıklarını belirtti.

Restorasyonu tamamlanan Şahkulu Sultan Dergahı'nın Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri; atılan birlik, beraberlik ve kardeşlik adımının sembolü bir mekan olduğunu dile getiren Erdoğan, açılışı yapılan dört ve temeli atılan yedi cemevinin de verilen müjdelerin tamamlayıcısı bir hizmet olduğunu kaydetti.

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" deyişinin, sıkça dile getirdikleri ve samimiyetle bağlı oldukları bir düstur olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkeyi Türkiye yüzyılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlı olduklarını söyledi.

Yerinde yürütülen çalışmalarla Alevi, Bektaşi vatandaşların tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettiklerini belirten Erdoğan, bunlardan idari tasarrufla hemen çözülebilecek olanları, valilikler ve belediyeler vasıtasıyla çözdüklerini aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Artık cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı çatısı altında destek sağlanacak. Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi, Bektaşi inanç önderlerine de bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

Tarihsel süreklilik içinde kullandıkları vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi, Bektaşi kurumları, buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Amacımız, hepimizin peygamberi, hepimizin Ali'si, hepimizin Ehli Beyti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin Kerbelası anlayışıyla hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi, Bektaşilerin asırlık beklentilerine cevap verecek şekilde açıkladıkları müjdelerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Balıkesir ve İstanbul ziyareti

Balıkesir'de cumartesi günü vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Erdoğan, şehre indikleri andan toplu açılış töreninin yapılacağı Kuvayimilliye Meydanı'na, il danışma meclisi toplantısına ve şehirden ayrılışlarına kadar attıkları her adımda kendilerini muhabbetle bağrına basan Balıkesirli vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, toplam yatırım bedeli 11 milyar liraya yaklaşan eser ve hizmetlerin Balıkesirli vatandaşlara, belediyelere, özel sektöre hayırla olmasını diledi.

Galata'daki "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi"nin dükü açılış törenine katıldığını dile getiren Erdoğan, burada İstanbul'un ve ülkenin önemli markalarından biri haline gelen Galataport'u ziyaret eden vatandaşlarla da hasbihal etme imkanı bulduklarını aktardı.

Erdoğan, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın genel kurulu vesilesiyle gençlerle buluştuklarını, bu buluşmanın da coşkulu, heyecanlı, samimi geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ihtiyacı olan TEKNOFEST gençliğiyle, maddi ve manevi her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirme iradesine sahip Fatih'in torunlarıyla geçirilen her anın, kendilerine daha çok çalışma şevki verdiğini, enerjilerini tazelediğini kaydetti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı öncesinde üniversitelerin 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde hocalarla ve yine gençlerle birlikte olduklarını söyledi ve yeni akademik yılın üniversitelere ve eğitimleri için her türlü imkanın sağlandığı, her türlü katkının verildiği öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

"Enerji krizine hazırlıklı yakalandık"

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğine, salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimali ile tırmanan bu sancılı dönemin ülkeyi etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, ülke ve milletçe düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışmanın Türkiye'nin bu vasfını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Erdoğan, terörle mücadeledeki tecrübeyle tahkim edilen güvenlik ve sosyal mimarinin, Türkiye'yi, bölgesindeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar, bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam odaklı ekonomi programı sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanların işinin, aşının, geleceğinin güvence altına alındığını ifade eden Erdoğan, "Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayısı 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk." diye konuştu.

Hükümetleri döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşanan sıkıntıların, farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını hatırlatan Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken her kesimden insanın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer attıklarını kaydetti.

(Sürecek)