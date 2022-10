Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz depolarını yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, enerji alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık." diyen Erdoğan, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik öneme sahip Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe yükseltecek çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Libya ile yapılan hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir iş birliği alanı oluşturduklarını anlatan Erdoğan, bunun yanı sıra Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacak temaslarda bulunduklarını bildirdi.

"Türkiye düşmanı herkesin yüreğindeki korkuyu sürekli büyütüyoruz"

Türkiye'nin sınır güvenliği ve milletin huzuru konusunun önceliklerin en başında yer aldığına işaret eden Erdoğan, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat ve diplomatik kanallarla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor, askerlerimiz ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz. Kimi kamuoyu tarafından bilinen, kimi bilinmeyen operasyonlarımızla Türkiye düşmanı herkesin, her örgütün, her yapının yüreğindeki korkuyu sürekli büyütüyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda olduğu gibi güvenlik hususunda da kimsenin inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi işimize bakabiliyoruz."

Diğer Kabine toplantılarında olduğu gibi bugünkü Kabine Toplantısı'nda da savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelerin değerlendirildiğini kaydeden Erdoğan, atılacak adımların belirlendiğini dile getirdi.

Erdoğan, yarın Türkiye'nin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağını, daha sonra da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geleceğini bildirdi.

" Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi"ne katılmak üzere çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gideceğini kaydeden Erdoğan, cuma günü ise Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağını ve aynı gün Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, cumartesi de Diyarbakırlılarla bir araya geleceğini ve bu kentte Kültür Yolu Yürüyüşünün yapılacağını bildirerek, Türkiye'ye ve Türk milletine yeni hizmetler getirme, yeni eserler kazandırma gayretini sürdüreceklerini söyledi.

