Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar maskemiz vardır" dedi.

İKİ YENİ HASTANE

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanın da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"TEST SAYISINDA 20 BİNİ GEÇTİK"Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz" şeklinde konuştu.

- İstanbul