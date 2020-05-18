CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU (1) - Son Dakika

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü 'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 40 dakika sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hamdolsun ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur. Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır. Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.