Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama Yaptı

Fransa'da 17 yaşındaki bir Cezayir uyruklu bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylarda ülke yangın yerine döndü. Protestolarda 5. gün geride kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rüzgar ekenler fırtına biçiyor, olayların kökünde sömürgecilik var. Sokak olayları meşhur hak arama metodu olamaz. Ancak sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki olaylara ilişkin konuştu.

"FRANSA'DAKİ OLAYLARIN KÖKÜNDE SÖMÜRGECİLİK VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi: Önceki hafta Mora Yarımadası açıklarında batan gemi faciasında buna bir kez daha şahit olduk. Yüzlerce kişinin ölümü Titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı. Bu mazlumlar her yıl Akdeniz'in sularında kaybolan binlerce can gibi kısa sürede unutulup gitti. Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan sömürgeci, kibirli, gayriinsani zihniyetin varlığının halen devam ettirdiğinin işaretidir. Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Rüzgar ekenler fırtına biçiyor, olayların kökünde sömürgecilik var.

"ŞİDDET, MAALESEF ŞİDDETİ DOĞURMUŞTUR"

Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşhur hak arama metodu olamaz. Ancak sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır.

"ENDİŞE İLE KARŞILIYORUZ"

Benzer vakalar bizde yaşanırken hak ve demokrasi mücadelesi verenlerin bugün derin sessizliğe bürünmesi ayrıca manidardır. Büyükelçilik ve konsoloslarımız her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.