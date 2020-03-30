Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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